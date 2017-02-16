Марию Максакову исключают из партии

Скандал вокруг певицы Марии Максаковой не утихает. На днях стало известно о переезде артистки в Киев вместе с мужем Денисом Вороненковым. Появились сообщения об увольнении певицы из Гнесинки, ее имя не появляется в афише Мариинского театра с прошлого месяца. А теперь Максакову намерены исключить из «Единой России».

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Секретарь московского отделения партии Андрей Метельский сообщил журналистам о том, что Максакова будет исключена из-за второго гражданства. Это обстоятельство противоречит уставу партии.

По словам Метельского, подобное поведение «не очень достойно оперной певицы» и ситуация сложилась «не очень красивая».

В то же время сама Мария сообщила, что она является гражданкой России и Германии. Украинский паспорт артистка пока получать не собирается. «У меня вид на жительство здесь - как у жены гражданина Украины», - сказала Максакова изданию «Медуза». Она вспомнила, что представители «Единой России» требовали отказаться от гражданства Германии, когда певица вступала в партию.

Известно, что в Киев звезда уехала с младшим сыном, рожденным в браке с Вороненковым. Старшие сыновья Марии остались в России с отцом.

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