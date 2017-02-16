 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Сеть салонов оптики «Линзмастер» теперь предлагает услугу Trade-in


0 0

Ежегодно во всем мире продают не менее 1 млн очков. Если предположить, что каждый пятый покупатель перед покупкой выбрасывает свои старые очки, то нетрудно подсчитать, что около 200 тысяч пар отправляются в утиль!

Сеть салонов оптики «Линзмастер» теперь предлагает услугу Trade-in

2017 год объявлен в России Годом экологии, и крупнейшая сеть салонов оптики «Линзмастер» присоединяется к инициативам, направленным на защиту окружающей среды. Свой вклад в это могут внести и все покупатели сети.

До конца февраля в салонах сети «Линзмастер», расположенных в 11 городах России, действует акция Trade-in. В ее рамках каждый покупатель может сдать свои старые очки и получить скидку 1 500 рублей на покупку новой модели (предоставляемая скидка не зависит от модели очков и их состояния).  

Все очки, собранные во время кампании Trade-in, будут утилизированы экологически безопасным способом. Таким образом «Линзмастер» внесет свой вклад в заботу об окружающей среде и подтвердит репутацию социально ответственной компании.

Trade-in от «Линзмастер» – выгодно клиентам, безопасно для окружающей среды!


Справка о компании

«Линзмастер» – крупнейшая в России сеть салонов оптики, входящая в международный холдинг GrandVision. Под брендом «Линзмастер» работают 105 салонов в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Омске, Новосибирске, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону. Компания представляет как всемирно известные бренды очков (Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Ray-Ban, Roberto Cavalli, Fossil, Michael Kors, Burberry, Carrera, Versace, Fendi, Persol, Tiffany & Co и др.), так и эксклюзивные бренды, которые производятся только для оптических сетей, входящих в группу GrandVision. Кроме того, в каждом салоне сети можно проверить зрение, подобрать оправу и линзы и изготовить очки.


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2017 Теги: оптика Линзмастер очки

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору