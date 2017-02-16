Сеть салонов оптики «Линзмастер» теперь предлагает услугу Trade-in

Ежегодно во всем мире продают не менее 1 млн очков. Если предположить, что каждый пятый покупатель перед покупкой выбрасывает свои старые очки, то нетрудно подсчитать, что около 200 тысяч пар отправляются в утиль!

2017 год объявлен в России Годом экологии, и крупнейшая сеть салонов оптики «Линзмастер» присоединяется к инициативам, направленным на защиту окружающей среды. Свой вклад в это могут внести и все покупатели сети.

До конца февраля в салонах сети «Линзмастер», расположенных в 11 городах России, действует акция Trade-in. В ее рамках каждый покупатель может сдать свои старые очки и получить скидку 1 500 рублей на покупку новой модели (предоставляемая скидка не зависит от модели очков и их состояния).

Все очки, собранные во время кампании Trade-in, будут утилизированы экологически безопасным способом. Таким образом «Линзмастер» внесет свой вклад в заботу об окружающей среде и подтвердит репутацию социально ответственной компании.

Trade-in от «Линзмастер» – выгодно клиентам, безопасно для окружающей среды!



Справка о компании

«Линзмастер» – крупнейшая в России сеть салонов оптики, входящая в международный холдинг GrandVision. Под брендом «Линзмастер» работают 105 салонов в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Омске, Новосибирске, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону. Компания представляет как всемирно известные бренды очков (Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Ray-Ban, Roberto Cavalli, Fossil, Michael Kors, Burberry, Carrera, Versace, Fendi, Persol, Tiffany & Co и др.), так и эксклюзивные бренды, которые производятся только для оптических сетей, входящих в группу GrandVision. Кроме того, в каждом салоне сети можно проверить зрение, подобрать оправу и линзы и изготовить очки.



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