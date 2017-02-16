Леди Гага окончательно порвала с Тейлором Кинни

Они расстались в июле, заявив, что берут паузу. Но теперь между Леди Гагой (Lady Gaga) и актером Тейлором Кинни (Taylor Kinney) окончательно ничего нет. Певица вернула бывшему возлюбленному кольцо, преподнесенное в честь помолвки. И сейчас у Леди новый бойфренд.

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Слухи о новом романе Гаги появились на прошлой неделе после того, как певица была замечена на пати после церемонии «Грэмми» со своим агентом Кристианом Карино (Christian Carino). И это серьезно.

Как напоминают таблоиды, Леди и Тейлор встречались на протяжении нескольких лет, но летом прошлого года объявили о разрыве помолвки. Тогда певица поспешила уточнить: «Тейлор и я всегда верили в то, что мы - половинки единого целого. Как у любой пары, в наших отношениях также были и взлеты, и падения, но сейчас мы решили взять перерыв. Мы оба очень амбициозные и творческие с большим количеством рабочих обязанностей и плотными графиками. Вдалеке друг от друга мы сможем поддерживать ту любовь, которая всегда была между нами. Пожалуйста, поддержите нас. Мы обычные люди, и мы очень любим друг друга».

В конце прошлого года Гагу и Кинни не раз видели вместе. Появилась надежда на воссоединение, но... Теперь певица с Карино. И недавно вернула экс-бойфренду кольцо от Lorraine Schwartz с бриллиантом в форме сердца. Это украшение Тейлор подарил Леди в честь помолвки.

«Она вернула кольцо после праздников (рождественских). Леди было очень грустно, но это нужно было сделать, чтобы поставить точку», — рассказал инсайдер In Touch. О новых отношениях звезда предпочитает пока не распространяться.

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