Джордж Клуни на нервах

Звезду Голливуда Джорджа Клуни (George Clooney) раздирают противоречивые чувства. Скоро актер станет отцом двойни, чему он очень рад. Но в то же время артист беспокоится за жену и боится не справиться с обязанностями отца. Одним словом, 55-летний Клуни ведет себя словно молодой и неопытный мужчина. Кто бы мог подумать.

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Недавно появились официальные сообщения о подготовке Джорджа и Амаль (Amal) Клуни к пополнению. Известно, что пара ждет королевскую парочку - мальчика и девочку. Амаль счастлива и с нетерпением ждет рождения малышей. Джордж тоже счастлив, но... «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали инсайдеры People.

Актер также переживает за жену и сейчас категорически запретил Амаль выезжать в горячие точки (как юрист миссис Клуни регулярно посещала страны Ближнего Востока). После рождения малышей Джордж планирует взять декретный отпуск и лично ухаживать за детьми. При этом он не сомневается, что Амаль станет прекрасной мамой. «Она умная, любящая, забавная, заботливая», — говорят об адвокатессе друзья актера.

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