Бондарчук возмутила снимком на мемориале

Светлана Бондарчук рискует быть обвиненной в неуважении к памяти жертв холокоста. И даже оказаться в числе тех, чьи снимки публикуются на Yolocaust - специальном сайте, акцентирующем внимание на уместности селфи на фоне памятника жертвам Третьего рейха.

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Звезда опубликовала снимок, который поклонники сочли возмутительным. Главред Hello! сейчас находится в Германии и на днях посетила мемориал жертвам холокоста, расположенный в центре Берлина. Звезда сделала снимок на фоне плит, которые ежедневно посещают тысячи туристов, и опубликовала его в Instagram.

Однако подписчики Светлану осудили: «Меньше всего этого ожидаешь от Светланы. Всегда считала, что человек с чувством такта, разумная. Зачем это вообще фотографировать», «Гламур головного мозга», «Ничего святого», «Света! Полная потеря чувства меры! Это еще мягко сказано! Что-то девочки вы заигрались!»

Стоит отметить, что совсем недавно вопрос уместности селфи на фоне берлинского мемориала активно обсуждался в Сети. Дело в том, что на снимках, опубликованных в Instagram по соответствующему тегу, можно обнаружить улыбающихся людей или даже занимающихся йогой.

Привлечь внимание к этой проблеме попытался израильский сатирик Шахак Шапира, запустив сайт Yolocaust. Здесь публикуются фотографии обычных пользователей Instagram, сделанные на мемориале, но если подвести курсор к фотографии, фон изменяется на фотографию жертв из немецких концлагерей.

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