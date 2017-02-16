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Белла Хадид обнажилась для V


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Белла Хадид (Bella Hadid) теперь суперзвезда модельного бизнеса. И трудоспособность девушки поражает. Сейчас Белла блистает на показах американских дизайнеров в рамках Недели моды в Нью-Йорке, при этом девушка еще и снимается для глянца. На днях был представлен эффектный фотосет Хадид для журнала V.

 
 
 

20-летняя модель согласилась позировать топлес перед камерой знаменитого фотографа Марио Сорренти (Mario Sorrenti). Фотосессия получилась чувственной и даже гламурной. Некоторые поклонники даже заметили отсылку к томному шику 90-х.

Впрочем, Белла хороша не только в одном образе. Недавно девушка стала лицом компании TAG Heuer и послом Bulgari.

Возможно, многочисленные съемки и дефиле именно то, что сейчас нужно Хадид. Недавно девушка рассталась с музыкантом The Weeknd, и, как призналась звезда в интервью Teen Vogue, она до сих пор чувствует некоторую пустоту в душе. «Этот разрыв стал для меня первым. И сразу публичным. Со стороны вам могло показаться, что я справилась с этим легко, но мне было тяжело пережить расставание. И я все еще переживаю из-за этого. Любовь причиняет боль, но нужно двигаться дальше».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2017 Теги: Белла Хадид

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