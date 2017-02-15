Виторган резко изменился после рождения сына

Как меняет мужчину рождение ребенка? Спросите у Максима Виторгана. После рождения сына Платона актер меняется на глазах. Теперь он активно занимается спортом, старается подкорректировать фигуру и намерен выступить в новом актерском амплуа. Да, такое случается.

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Максим дал откровенное интервью, в котором поведал, что рождение третьего наследника очень сильно на него повлияло. Разумеется, перемена произошла не в один день, и некоторое время Виторган подсознательно настраивался на изменения. Причем не без помощи жены.

«Моя жена все-таки Ксения Собчак – человек крайне яркий, всесторонний, хватающийся за все подряд. Если бы меня это пугало, я бы уже кончился. Я знаю себе цену, я вижу, как Ксения ко мне относится», — говорит артист журналисту Psychologies.

По словам Максима, он довольно долго был доволен своим амплуа «добродушный друг главного героя». Но теперь актера не устраивают роли в лирически-комедийных телесериалах. Его тянет на авторское, серьезное кино.

«Может быть, вся эта затея со сменой амплуа – моя иллюзия, — рассуждает Виторган. — Но даже если не случится, в любом случае изменения, к которым я стремлюсь, будут гармоничны. Я хочу привести в соответствие, извините за пафос, внутреннее и внешнее. Потому что нервический толстячок, мечущийся по экрану, это очень здорово, но на один раз, в одном отдельно взятом фильме».

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