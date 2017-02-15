Шейк отметила День влюбленных на пляже

Топ-модель Ирина Шейк уже скоро станет мамой. И наконец, звезда перестала скрывать свои формы. Накануне папарацци удалось сделать снимки беременной модели в компании ее возлюбленного, актера Брэдли Купера (Bradley Cooper).

Публикация от Bradley Cooper & Irina Shayk (@bradrinaforever) Фев 14 2017 в 7:17 PST

День святого Валентина Ирина и Брэдли отметили прогулкой по пляжу. Сейчас у Купера довольно плотный график съемок, но актер постарался быть в этот день рядом с любимой. А Шейк позволила себе расслабиться. Так что фотографам удалось не только сделать снимки, на которых виден округлившийся живот звезды, но и запечатлеть поцелуй знаменитостей.

Публикация от IrinaShayk (@4irinashayk) Фев 14 2017 в 7:10 PST

Напомним, первенец пары, по словам инсайдеров, появится на свет весной. Сама модель в интервью одному из американских СМИ недавно обмолвилась, что свадьба с Купером планируется в конце августа. А пока на пальце модели красуется роскошное кольцо, преподнесенное в честь помолвки.

Пол ребенка звезды пока не сообщают. Как говорят приятели актера, Купер мечтает о дочери, но, разумеется, будет очень рад и сыну. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. Если родится девочка, то одним из ее имен станет Чарли.

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