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Шейк отметила День влюбленных на пляже


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Топ-модель Ирина Шейк уже скоро станет мамой. И наконец, звезда перестала скрывать свои формы. Накануне папарацци удалось сделать снимки беременной модели в компании ее возлюбленного, актера Брэдли Купера (Bradley Cooper).

 

День святого Валентина Ирина и Брэдли отметили прогулкой по пляжу. Сейчас у Купера довольно плотный график съемок, но актер постарался быть в этот день рядом с любимой. А Шейк позволила себе расслабиться. Так что фотографам удалось не только сделать снимки, на которых виден округлившийся живот звезды, но и запечатлеть поцелуй знаменитостей.

 

Напомним, первенец пары, по словам инсайдеров, появится на свет весной. Сама модель в интервью одному из американских СМИ недавно обмолвилась, что свадьба с Купером планируется в конце августа. А пока на пальце модели красуется роскошное кольцо, преподнесенное в честь помолвки.

Пол ребенка звезды пока не сообщают. Как говорят приятели актера, Купер мечтает о дочери, но, разумеется, будет очень рад и сыну. Актер уговорил любимую назвать малыша в честь его покойного отца - Чарльз. Если родится девочка, то одним из ее имен станет Чарли.

Ранее мы писали:

Беременная Ирина Шейк вышла на подиум. Модель устроила сенсацию на шоу Victoria's Secret.

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Шейк готовится к родам вместе с будущей свекровью. Мать Брэдли Купера с радостью ждет внука.



0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2017 Теги: Ирина Шейк

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