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Скарлетт Йоханссон высказалась о моногамии


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Второй месяц сплетники судачат о проблемах в личной жизни Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson). По слухам, актриса на грани развода с супругом Роменом Дориаком (Romain Dauriac). Сама Скарлетт сплетни не комментирует и выглядит слишком счастливой для женщины, переживающей кризис в браке. Однако ее недавние рассуждения о моногамии окончательно запутали публику.

Йоханссон дала небольшое интервью журналу Playboy. И в беседе с журналистом актриса порассуждала о столь важном явлении, как семейная жизнь. «Я думаю, идея брака очень романтична. Это очень красиво. Даже на практике это красиво. Но я не думаю, что моногамия для человека естественна».

«Меня за такое могут сильно осудить, я думаю, брак - это работа. И это серьезная большая работа. И тот факт, что для большинства из нас это работа, подтверждает, что это не естественно», — продолжила развивать свою мысль девушка.

И добавила: «Я, безусловно, уважаю институт брака. Но полагаю, он идет наперекор каким-то нашим инстинктам».

Напомним, с Роменом Дориаком Йоханссон сочеталась браком в 2014 году, у пары растет дочь. По некоторым данным, более полугода супруги не живут вместе. Однако недавно Скарлетт с мужем появилась вместе на выставке в Нью-Йорке.

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0 Не нравится 1 Нравится 15.02.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

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