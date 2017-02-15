Скарлетт Йоханссон высказалась о моногамии
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Второй месяц сплетники судачат о проблемах в личной жизни Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson). По слухам, актриса на грани развода с супругом Роменом Дориаком (Romain Dauriac). Сама Скарлетт сплетни не комментирует и выглядит слишком счастливой для женщины, переживающей кризис в браке. Однако ее недавние рассуждения о моногамии окончательно запутали публику.
Йоханссон дала небольшое интервью журналу Playboy. И в беседе с журналистом актриса порассуждала о столь важном явлении, как семейная жизнь. «Я думаю, идея брака очень романтична. Это очень красиво. Даже на практике это красиво. Но я не думаю, что моногамия для человека естественна».
«Меня за такое могут сильно осудить, я думаю, брак - это работа. И это серьезная большая работа. И тот факт, что для большинства из нас это работа, подтверждает, что это не естественно», — продолжила развивать свою мысль девушка.
И добавила: «Я, безусловно, уважаю институт брака. Но полагаю, он идет наперекор каким-то нашим инстинктам».
Напомним, с Роменом Дориаком Йоханссон сочеталась браком в 2014 году, у пары растет дочь. По некоторым данным, более полугода супруги не живут вместе. Однако недавно Скарлетт с мужем появилась вместе на выставке в Нью-Йорке.
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Обсуждение 4
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Marana VilniusЖизненная практика показывает, что она права на все 100%. Поколение родителей ещё, может, и могло быть моногамным. Но сейчас это практически невозможно. Даже самые крепкие пары всё равно рано или поздно идут налево хоть однажды. Мужчины, конечно, чаще, но и женщины не отстают. А редкие исключения - увы, всего лишь исключения.
15.02.17 18:09
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KoshkaЭто её личный опыт, притом весьма скромный. Выводить из этого формулы?
15.02.17 17:39
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ПрелестьОна чует сомнения и это верно. Брак действительно ведёт к сочетанию животных инстинктов с духовными. Пока не наполнится душа духовным животные инстинкты отвлекают от сути брака. И это надо признать.
15.02.17 12:24
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Micha PiterНу вот, и её понесло куда-то... Осталось заявить о своей бисексуальности и завести girlfriend....
15.02.17 12:13