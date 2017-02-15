Роберт Паттинсон блеснул на Берлинале с Сиенной Миллер

Последние полгода актер Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) ушел в тень. Парень был занят на съемках и редко появлялся на звездных пати. Но пропустить кинофестиваль в Берлине Роб не мог. Накануне Паттинсон, Сиенна Миллер (Sienna Miller) и Чарли Ханнэм (Charlie Hunnam) представили картину «Затерянный город Z».

















Чарли и Роб выглядели весьма стильными на красной дорожке. Ханнэм выбрал костюм от Prada, Паттинсон появился в пальто «заветная мечта модника».

Но Сиенна затмила обоих. Миллер предстала на премьере в воздушном платье от Dior без бра. Таким образом актриса поддержала модный тренд «грудь напоказ». Впрочем, модные обозреватели отмечают, что Сиенне образ беззаботной нимфы очень идет.

«Затерянный город Z» - экранизация книги писателя Дэвида Гранна. Это реальная история британского археолога и путешественника, полковника Перси Фоссета. В 1925 году экспедиция полковника, члена Королевского географического общества, пропала в джунглях Амазонии в поисках таинственного города инков - Города Z. Перед походом полковник попросил организовать поиски членов его группы, если никто из них не вернется обратно. Однако все попытки членов экспедиции были безуспешны.

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