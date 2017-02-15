Оперная дива Мария Максакова в центре скандала. Как стало известно, артистка уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных. Некоторое время назад Мария с супругом переехала в Киев.

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В прессе ведется бурное обсуждение переезда Максаковой и ее супруга, депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По некоторым данным, пара переехала в столицу Украины в конце прошлого года. Есть информация, что лишь в конце января Максакова отказалась от выступлений в Мариинском театре. В афише театра на ближайшее время спектаклей с ее участием нет.

Теперь сообщается об увольнении Марии из Гнесинки. По информации Life, Максакову уволили после того, как стало известно о ее переезде. До недавнего времени дама работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Сейчас курс расформировывается. Есть информация о том, что дива написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Журналисты с певицей связаться не могут. Мать звезды, актриса Людмила Максакова, на расспросы отвечать отказалась. Пиар-директор Марии заявил прессе, что больше не сотрудничает с певицей. И только художественный руководитель театра «Геликон-опера» сообщил, что Максакова была и остается приглашенной солисткой в театре.

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