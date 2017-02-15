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Мария Максакова в центре скандала


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Оперная дива Мария Максакова в центре скандала. Как стало известно, артистка уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных. Некоторое время назад Мария с супругом переехала в Киев.

В прессе ведется бурное обсуждение переезда Максаковой и ее супруга, депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По некоторым данным, пара переехала в столицу Украины в конце прошлого года. Есть информация, что лишь в конце января Максакова отказалась от выступлений в Мариинском театре. В афише театра на ближайшее время спектаклей с ее участием нет.

Теперь сообщается об увольнении Марии из Гнесинки. По информации Life, Максакову уволили после того, как стало известно о ее переезде. До недавнего времени дама работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Сейчас курс расформировывается. Есть информация о том, что дива написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Журналисты с певицей связаться не могут. Мать звезды, актриса Людмила Максакова, на расспросы отвечать отказалась. Пиар-директор Марии заявил прессе, что больше не сотрудничает с певицей. И только художественный руководитель театра «Геликон-опера» сообщил, что Максакова была и остается приглашенной солисткой в театре.

Ранее мы писали:

Мария Максакова о детях и карьере. По мнению певицы, лишь немногим женщинам дети действительно мешают продвигаться по служебной лестнице. 

Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья,

Мария Максакова блеснула в свадебном платье в Госдуме. После церемонии в загсе дива отправилась на заседание нижней палаты Госдумы. 


5 Не нравится 2 Нравится 15.02.2017 Теги: Мария Максакова

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