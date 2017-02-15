Мадонна выставила грудь

Поп-дива Мадонна (Madonna) успевает везде. Она удочеряет сирот из Малави, затем публикует эффектные снимки очередной смелой фотосессии. Эпатаж и стремление делать добро - вся Мадонна.

















Звезда стала главной героиней нового номера итальянского Vogue. Собственно, певица позировала для трех обложек, а снимал ее знаменитый Стивен Кляйн (Steven Klein). На одной из фотографий 58-летняя артистка запечатлена в черной прозрачной блузке, и, по мнению светских обозревателей, снимок получился впечатляющим.

Напомним, недавно стало известно об удочерении Мадонной двух девочек-сирот из Малави. На днях артистка вместе с детьми вернулась в Нью-Йорк и уже блеснула на одном из модных шоу. По словам инсайдера, певица занималась оформлением документов для удочерения в течение двух лет. Причем процедура велась в условиях строгой приватности.

По слухам, Мадонне даже пришлось оформить завещание. Таково было требование властей Малави в качестве гарантии того, что в случае форс-мажора девочки не останутся на улице. По некоторым данным, в случае смерти Мадонны детей будет воспитывать ее сестра.

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