 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

«Ленинград» представил кровавый клип


0 0
«Ленинград» представил кровавый клип

Группа «Ленинград» радует нас первым эффектным клипом 2017 года. Ролик на песню «Кольщик» снимал талантливый и весьма известный режиссер Илья Найшуллер. Пока неясно, удастся ли Найшуллеру обойти по популярности прошлогодний ролик «Экспонат», но видео уже весьма бурно обсуждается в Сети.

 

Пожар, кровь, хищники и неподражаемая Юлия Топольницкая. Вот что можно увидеть в клипе. Ролик снимался в декабре 2016 года в обстановке строгой секретности в помещении Тверского цирка. В видео довольно много спецэффектов, и главный - прием реверса. Проще говоря, сюжет зритель наблюдает от конца к началу. При этом уточняется, что текст песни с сюжетом не связан.

Поклонники в восторге: «Это шедевр!», «Шнуров вытягивает проходные песенки отличным видеорядом», «Песня - дерьмо, клип какой-то просто невероятный! Браво!﻿», «Клип - бомба. Что-то новое, как всегда оригинальное и неповторимое у "Ленинграда"».

  •  
    Рисунок
    Как оцениваете клип на песню «Кольщик»

Илья Найшуллер известен фантастическим боевиком «Хардкор». В 2015 году на кинофестивале в Торонто в программе «Полуночное безумие» картина получила приз зрительских симпатий. Ранее клипы «Ленинграда» снимали такие кинематографисты, как Тимур Бекмамбетов, Михаил Марескин и Анна Пармас.

Ранее мы писали:

Прокуратура занялась творчеством «Ленинграда». Проводится проверка клипа на песню «В Питере – пить».

Сергей Шнуров обошел Дональда Трампа. Музыкант назван «человеком недели». 

Сергей Шнуров: «Делаю из средних певичек вполне себе звездочек». Артист прокомментировал уход Алисы Вокс. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2017 Теги: ленинград клип

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору