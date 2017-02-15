«Ленинград» представил кровавый клип

Группа «Ленинград» радует нас первым эффектным клипом 2017 года. Ролик на песню «Кольщик» снимал талантливый и весьма известный режиссер Илья Найшуллер. Пока неясно, удастся ли Найшуллеру обойти по популярности прошлогодний ролик «Экспонат», но видео уже весьма бурно обсуждается в Сети.

Пожар, кровь, хищники и неподражаемая Юлия Топольницкая. Вот что можно увидеть в клипе. Ролик снимался в декабре 2016 года в обстановке строгой секретности в помещении Тверского цирка. В видео довольно много спецэффектов, и главный - прием реверса. Проще говоря, сюжет зритель наблюдает от конца к началу. При этом уточняется, что текст песни с сюжетом не связан.

Поклонники в восторге: «Это шедевр!», «Шнуров вытягивает проходные песенки отличным видеорядом», «Песня - дерьмо, клип какой-то просто невероятный! Браво!﻿», «Клип - бомба. Что-то новое, как всегда оригинальное и неповторимое у "Ленинграда"».

Илья Найшуллер известен фантастическим боевиком «Хардкор». В 2015 году на кинофестивале в Торонто в программе «Полуночное безумие» картина получила приз зрительских симпатий. Ранее клипы «Ленинграда» снимали такие кинематографисты, как Тимур Бекмамбетов, Михаил Марескин и Анна Пармас.

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