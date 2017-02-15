Кэтрин Хайгл в восторге от сына

Звезда Голливуда Кэтрин Хайгл (Katherine Heigl) сейчас самая счастливая женщина на свете. В декабре актриса родила сына Джошуа и сейчас не нарадуется. Накануне Кэтрин опубликовала фото малыша и поделилась эмоциями.

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«Этот малыш... Просто нямка!» — гласит подпись к трогательному фото.

Сейчас Хайгл возвращается к работе и на днях стала гостем телешоу Джеймса Кордена (James Corden). Причем на съемки актриса приехала вместе с ребенком и супругом.

Рождение малыша было одним из заветных желаний Кэтрин. Однако долгое время актрисе и ее супругу, композитору Джошу Келли, не удавалось зачать. В 2009 году пара усыновила девочку из Кореи. Затем сироту из США.

Джошуа появился на свет 20 декабря. В недавнем интервью People знаменитость обмолвилась, что надеется уже в ближайшем будущем продолжить расширение семьи. «Я хотела бы снова забеременеть. И я все еще вдохновляюсь идеей усыновления. И еще я много думаю о воспитании моих детей. Нэнси (старшая дочь) - очень умная и добрая девочка с большим сердцем. Мамина помощница и любящая старшая сестра. Аделаида обладает чувством собственного достоинства, и я ею горжусь».

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