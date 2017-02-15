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Как Примадонна воспитывает детей


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Алла Пугачева сегодня старается как можно больше внимания уделять детям. Примадонна не раз говорила, что с появлением сына Гарри и дочери Лизы у нее прибавилось энергии. Ребята радуют родителей, растут здоровыми и сообразительными. При этом у каждого своя няня.

Недавно у Елизаветы Галкиной сменилась няня. Валентина Юдина, следившая за девочкой на протяжении трех лет, решила сменить профессию. Но о работе в доме Примадонны женщина вспоминает тепло.

Как рассказала дама, Лиза и Гарри живут в отдельных комнатах, у каждого своя няня. «С дочкой Аллы Борисовны я была с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома, — цитирует Валентину «Комсомольская правда». — Красивую форму гувернанток для нас сшил стилист Аллы Борисовны Алишер. Очень волновалась, когда пришла работать к Алле Борисовне и Максиму. Все-таки такая знаменитая семья. Вдруг что-то не так сделаю...»

По словам женщины, Лиза - замечательная девочка. Спокойная, не капризная. И тем не менее какое-то время Валентина находилась в почти постоянном напряжении. «Когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: "Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной"».

Сама Примадонна также присматривала за ребятами и особое внимание уделяла музыке. «Она с самого рождения включала детям красивые мелодии. Лиза и Гарри особенно полюбили песни подруги Аллы Борисовны - певицы Любаши...»

Ранее мы писали:

Дети Пугачевой растут вундеркиндами. Гарри и Елизавета музицируют и осваивают французский.​

Пугачева похвасталась успехами сына. Маленький Гарри активно познает мир. 

Алла Пугачева: «Дети - это живительная сила». Появление Гарри и Лизы резко изменило жизнь Примадонны. 



1 Не нравится 2 Нравится 15.02.2017 Теги: Алла Пугачева

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