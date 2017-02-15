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Евгений Финкельштейн женился


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В списке российских женихов-миллионеров теперь одним меньше. Один из самых ярких холостяков Петербурга Евгений Финкельштейн женился. Как сообщается, президент корпорации PMI сочетался браком со своей давней подругой, главным редактором документального канала 24_DOC Марией Мирошниченко.

Влюбленные оказались романтиками - свадьба прошла 14 февраля. Регистрацию провели в одном из загсов Санкт-Петербурга. Причем о свадьбе сообщил дизайнер Игорь Гуляев. «Счастья вам, дорогие наши! Пусть любовь и взаимопонимание всегда живут в вашем доме, любим вас! Горько», — написал модельер.

Чуть позже сам Финкельштейн подтвердил в Instagram: «Всё, я женат. Надо быть честным. Все равно узнают».

Кстати, о планах сочетаться браком миллионер сообщил в ноябре прошлого года. И даже уточнил, что преподнес подруге в честь помолвки шикарное кольцо Graff. И тогда же отметил, что семья - это действительно важно.

«Когда человек живет в кайф, в согласии с собой. Меньше работает, больше отдыхает. Желательно, чтобы была семья. У нас очень много богатых людей, которые забывают, для чего зарабатывают деньги. Жизнь с капиталом выше миллиарда — это уже гонка вооружений, никакого отношения к реальности не имеющая. Это работа ради работы, ради денег».

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0 Не нравится 1 Нравится 15.02.2017 Теги: Евгений Финкельштейн

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