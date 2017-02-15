Андреева очаровала семью Бондарчук

В семье Бондарчук идет подготовка к свадьбе. Известный режиссер в скором времени сочетается браком со своей возлюбленной, актрисой Паулиной Андреевой. Сам Федор обожает невесту. И его родные тоже.

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О романе Бондарчука стало известно вскоре после его развода с первой женой Светланой. Летом Федор и Паулина стали вместе посещать светские мероприятия, зациркулировали слухи о скорой свадьбе.

По словам приятелей пары, у них очень романтичные отношения. Режиссер без ума от подруги. Но как восприняли Паулину в звездной семье? «Сын режиссера Сергей сначала настороженно относился к выбору отца, – рассказали инсайдеры Starhit. – Но Паулина смогла всех обаять. У нее невероятная энергетика, сразу располагающая к себе».

В конце января Андреева стала гостьей творческого вечера будущей свекрови - актрисы Ирины Скобцевой.

Кстати, сейчас светские обозреватели обсуждают беременность актрисы. Недавно Паулина опубликовала в Instagram трогательный совместный снимок с Федором. На фото заметны изменения фигуры девушки. Причем все снимки, опубликованные ранее, Андреева удалила. Поклонники сочли это намеком на начало новой главы в жизни звезды. И намеком на скорое пополнение.

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе.