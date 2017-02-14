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Том Круз в трауре


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Голливудский актер Том Круз (Tom Cruise) осиротел. Ушла из жизни мать звезды Мэри Ли (Mary Lee). 80-летняя дама скончалась во сне, после продолжительной болезни.

На выходных состоялись похороны. Поминальная служба прошла в церкви сайентологии, рапортует TMZ. На церемонии были замечены Том Круз и его сестры Ли Энн Деветт, Касс Мапотер и Мариан Генри, а также друзья семьи.

Как уточняется, последний раз Мэри Ли видели в мае прошлого года во Флориде. Дама выглядела не очень хорошо, передвигалась с трудом, в руках у нее был баллон с кислородом.

В свое время женщина не раз появлялась с Томом на звездных мероприятиях вроде церемонии «Оскар». Но последние несколько лет она вела закрытый образ жизни и почти не выходила. В позапрошлом году даже появились слухи о похищении Мэри Ли. Якобы даму похитили сайентологи с целью шантажа Круза. Тогда пресс-секретарь знаменитости настоятельно попросил журналистов не задавать Крузу вопросов по поводу сайентологии и категорически отказался обсуждать личную жизнь Тома.

Сам актер не раз говорил, что был очень близок с матерью. Мэри Ли мечтала стать актрисой и всегда поддерживала сына во всех начинаниях в кинематографе.

Ранее мы писали:

Том Круз - будущий спаситель. В актере разглядели Мессию. 

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Исчезла мать Тома Круза. Ходят слухи о похищении.


0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: Том Круз

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