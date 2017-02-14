Культовый сериал «Клон» с 13 февраля на канале «Ю»

Отличная новость – этой весной по просьбе зрителей канал «Ю» покажет культовые латиноамериканские теленовеллы. Это будут те самые, хорошо знакомые сериалы, которые мы смотрели всей семьей 20 лет назад.

Уже 13 февраля, накануне Дня влюбленных, зрителей ждет удивительная история любви в одном из самых успешных бразильских сериалов «Клон». Контраст двух культур, местные предрассудки наряду с горячей и свободной Бразилией и много-много страсти. Всё ли сможет выдержать настоящая искренняя любовь? Ведь для того, чтобы быть с любимой Жади, богатому наследнику Лукасу предстоит борьба даже с самим собой.

Факты:

Сериал «Клон» был показан более чем в 90 странах мира. Получил девять премий престижного в Бразилии журнала «Контиго» и отмечен премией «Глобо». Насчитывает три самых престижных премии INTE среди испаноговорящего телевидения в Майами. Также сериал получил премию People VIP, несколько премий Golden Awards в Мексике и премию ACE-2003 в Нью-Йорке.



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