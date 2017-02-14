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Культовый сериал «Клон» с 13 февраля на канале «Ю»


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Отличная новость – этой весной по просьбе зрителей канал «Ю» покажет культовые латиноамериканские теленовеллы. Это будут те самые, хорошо знакомые сериалы, которые мы смотрели всей семьей 20 лет назад.

Культовый сериал «Клон» с 13 февраля по будням в 19:30 на канале «Ю»

Уже 13 февраля, накануне Дня влюбленных, зрителей ждет удивительная история любви в одном из самых успешных бразильских сериалов «Клон». Контраст двух культур, местные предрассудки наряду с горячей и свободной Бразилией и много-много страсти. Всё ли сможет выдержать настоящая искренняя любовь? Ведь для того, чтобы быть с любимой Жади, богатому наследнику Лукасу предстоит борьба даже с самим собой.

Факты:

  1. Сериал «Клон» был показан более чем в 90 странах мира.
  2. Получил девять премий престижного в Бразилии журнала «Контиго» и отмечен премией «Глобо».
  3. Насчитывает три самых престижных премии INTE среди испаноговорящего телевидения в Майами.
  4. Также сериал получил премию People VIP, несколько премий Golden Awards в Мексике и премию ACE-2003 в Нью-Йорке.
Культовый сериал «Клон» с 13 февраля по будням в 19:30 на канале «Ю»


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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: сериалы канал «Ю»

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Обсуждение 1  

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  • Ю
    Честно говоря, канал Ю, разочаровал меня, в частности, начав показывать бразильский сериал, прекратил показ, и теперь одни и те же сериалы гоняет,"Клон" уже показывал, теперь снова начал показ... жаль...
    		 15.02.17 07:44
         
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