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Самбурская собралась на «Евровидение»


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Самбурская собралась на «Евровидение»

Кто представит Россию на «Евровидении-2017»? Недавно список кандидатов серьезно поредел - Нюша и Елена Темникова отказались от участия. Зато заявку сделала Настасья Самбурская. Недавно девушка представила песню с весьма резким названием и готова выступить именно с ней.

 

На прошлой неделе актриса презентовала композицию «Бл...». Публика песню оценила, и Настасья вдохновилась.

На недавнем шоу #ЗвездаПой Самбурская заявила: «Я подала заявку на участие в "Евровидении"».

Актриса пояснила, что песня уже переведена на английский, и уточнила, что в своем успехе не сомневается. «У меня просто есть связи в правительстве, – цитирует Настасью Life.ru. – Поэтому мы, целая делегация – я и ... едем на "Евровидение". Кто не..., тот не с нами».

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Кстати, на днях Самбурская сообщила о записи еще одной композиции: «#Мазохисты. Новая песня, скоро!»

Имя представителя России на конкурсе будет объявлено 10 марта. Сейчас в списке кандидатов: Александр Панайотов и Дарья Антонюк, группа «Soprano Турецкого». Несколько дней назад Елена Темникова объяснила свой отказ от участия так: «Я сейчас с головой в своих собственных проектах - на российском и международных рынках».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: Анастасия Самбурская

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