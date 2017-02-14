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Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони


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Известный телеведущий Отар Кушанашвили время от времени разбирается в личной жизни коллег. И даже делится своими наблюдениями с публикой. И сейчас пришла очередь Виктории Бони. Отар прокомментировал разрыв девушки с Александром Смерфитом, отметив, что этого стоило ожидать.

Своими рассуждениями Кушанашвили поделился в блоге в ЖЖ. По мнению Отара, отношения Бони и Смерфита не выдержали испытания активным публичным образом жизни Виктории. А проще говоря, девушка фактически пожертвовала семьей ради карьеры.

«Я помню правило жизни доподлинных пацанов: "Не стой на пути у высоких чувств", но ведь правило оное касается чувств высоких. Я даже Ане Седоковой однажды сказал, что у всех наших более-менее знаменитых персон сумбур с приоритетами, что в переводе с грузинского на русский означает: хотеть и рыбку съесть... далее по тексту. Уж поверьте доке: семья - это только попервоначалу привилегия, а уже потом долг. Очень скоро акценты смещаются. Я не вижу, а уж у меня-то зрение со слухом преотменные, и не слышу никого, у кого есть желание и силы этот священный долг исполнять».

«Все хотят быть знаменитыми и богатыми, у всех эго, все ж демиурги, органичной дихотомии в нашем колхозе не наблюдается», — подчеркнул Отар.

Он добавил, что после разрыва мало кому удается сохранить действительно теплые отношения. «А вот это вот: "Мы останемся лучшими друзьями" и т. п., вот эту силлогистику скормите охр***й Джоли. Потому что дружба - это тоже труд, а "у меня напряженный график", не обессудь, Рафик, детей бабуле, друзей - в музей, по мне обложки плачут».

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Ранее мы писали:

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​

Виктория Боня растрогана поддержкой поклонников. Звезда официально заявила о разрыве.

Викторию Боню назвали «слишком старой». Провокационное фото звезды ошеломило поклонников. 



2 Не нравится 2 Нравится 14.02.2017 Теги: виктория боня

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