Королева поздравляет влюбленных

Пару лет назад из-за откровенного видео Наташа Королева чуть не лишилась звания заслуженной артистки. Но просто так звезду не сломить. Сегодня Наташа решила вновь подразнить поклонников и опубликовала довольно пикантный ролик.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 14 2017 в 12:55 PST

Королева опубликовала в Instagram видео эротических танцев со своим мужем Сергеем Глушко. «Вот такой у нас Святой Валентин случился!!! С профессиональным нас праздником!!! Влюбленные!!!»

Подписчики артистки таланты пары оценили: «Натали, классно зажигаете», «Натусик в своем репертуаре, молодцы!!!», «Какие вы настоящие, спасибо вам за это!», «Парочка что надо!!! Молодцы, с праздником».

Некоторые пошутили: «Камеру надо было хорошую брать, а то господин Милонов опять недоволен будет». Были и те, кто счел ролик пошлым и даже вульгарным.

Напомним, два года назад депутат Виталий Милонов обнаружил в Сети серию пикантных фото звезды и предложил лишить Королеву звания заслуженной артистки. Правда, позже Милонов выяснил, что материалы интимного характера были опубликованы хакерами, и посочувствовал исполнительнице.

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