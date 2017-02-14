Королева поздравляет влюбленных
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Пару лет назад из-за откровенного видео Наташа Королева чуть не лишилась звания заслуженной артистки. Но просто так звезду не сломить. Сегодня Наташа решила вновь подразнить поклонников и опубликовала довольно пикантный ролик.
Королева опубликовала в Instagram видео эротических танцев со своим мужем Сергеем Глушко. «Вот такой у нас Святой Валентин случился!!! С профессиональным нас праздником!!! Влюбленные!!!»
Подписчики артистки таланты пары оценили: «Натали, классно зажигаете», «Натусик в своем репертуаре, молодцы!!!», «Какие вы настоящие, спасибо вам за это!», «Парочка что надо!!! Молодцы, с праздником».
Некоторые пошутили: «Камеру надо было хорошую брать, а то господин Милонов опять недоволен будет». Были и те, кто счел ролик пошлым и даже вульгарным.
Напомним, два года назад депутат Виталий Милонов обнаружил в Сети серию пикантных фото звезды и предложил лишить Королеву звания заслуженной артистки. Правда, позже Милонов выяснил, что материалы интимного характера были опубликованы хакерами, и посочувствовал исполнительнице.
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Обсуждение 2
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НояПрикольный ролик. Абсолютно ничего пошлого. Женщинам которые не могут спокойно смотреть на мужчину в плавках надо обратиться к сексологу. А лучше завести себе любовника)))). Наташка молодец- она на отдыхе и не только может выглядеть как угодно. Здесь выглядит хорошо.
15.02.17 08:14
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Marana VilniusРолик, может, и прикольный, но некоторый диссонанс наблюдается: он весь такой в роли секси-мачо, а она такая весёлая тетка на отдыхе
14.02.17 23:16