Кендалл Дженнер встала на коня

Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) сегодня считается одной из самых популярных моделей. Девушке это нравится, но она отнюдь не намерена расслабляться. У Кендалл серьезные амбиции, и она готова на нечто рискованное. Например, на очень смелую фотосессию.

















Дженнер стала звездой мартовского номера американского Vogue. Обложку журнала украсил групповой снимок молодых моделей, среди которых Кендалл, Джиджи Хадид (Gigi Hadid), Эшли Грэм (Ashley Graham).

А в журнале представлена необычная фотография Дженнер на коне. Причем модель стоит на животном не хуже звезды цирка. Съемки проводили Мерт Алас и Маркус Пигго (Mert Alas & Marcus Piggott).

Сейчас Кендалл блистает на Неделе моды в Нью-Йорке, но недавно девушка недвусмысленно намекнула, что не намерена ограничивать себя карьерой модели. Несколько недель назад вместе со старшей сестрой Ким Кардашян (Kim Kardashian) Дженнер приняла участие в съемках фильма «Восемь подруг Оушена». Звезды сыграли эпизодические роли. Как уточняется, одной из ключевых сцен картины будет эпизод, посвященный приему Met Gala. Кардашян и Дженнер выступили в качестве звездных посетительниц мероприятия.

Ранее мы писали:

Кендалл Дженнер блеснула в откровенной рекламе. Девушка представляет белье Calvin Klein.​

Кендалл Дженнер показала шик Givenchy. Модель стала звездой модного показа.

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали «ангелами». Девушки стремительно завоевывают подиум.