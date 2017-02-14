Депардье отсудил полмиллиона у российской бизнес-леди
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Звезда кино Жерар Депардье (Gérard Depardieu) выиграл суд. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу звезды 591 тысячу рублей с предпринимательницы Елены Лазаревой. Но это еще не все.
Депардье подал в суд на Лазареву в начале декабря прошлого года. Актер обратился с тремя исками на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
Как уточнялось, Елена Лазарева занимается арендой сухопутных транспортных средств и оборудования, оптовой торговлей пивом и фармацевтической продукцией, а также оказанием бухгалтерских услуг и подбором персонала.
Теперь же стало известно, что в конце года Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы суммы в размере 500 тысяч рублей с пометкой «Займ» в поле «Назначение платежа». При этом договоров с Лазаревой артист не заключал. Представители актера уточнили, что в течение нескольких месяцев не могли связаться с бизнес-леди.
Кстати, через неделю после того, как Депардье подал иск, в Тверской суд Москвы с требованием взыскать с актера один миллион рублей обратилась певица и ведущая Милена Дейнега. По словам девушки, актер нанес ей моральный вред, обвинив предпринимательницу Елену Лазареву в исчезновении денег с его счетов.
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Источник фото: Globallookpress.com
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