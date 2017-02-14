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Бледанс рассказала о пластике груди


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Актриса Эвелина Бледанс не из тех женщин, которые спокойно относятся к старению. Звезда настроена до последнего бороться за красоту и молодость, даже если потребуются кардинальные меры. Недавно Эвелина решилась на коррекцию груди.

В последнее время Бледанс часто публикует довольно откровенные и даже эротичные снимки в Instagram. Многие подписчики заметили, что бюст звезды стал выглядеть эффектнее, и засыпали Эвелину вопросами. В конце концов артистка не выдержала.

«Я сделала пластику груди. Я себе представила белые майки, в которых буду ходить. И наконец, сбылась мечта режиссеров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала: "Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?" Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин», — цитирует актрису издание «Комсомольская правда».

47-летняя Бледанс добавила, что многие ее приятельницы уже давно решились на маммопластику. «Грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан».

 

Модеееель

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Сейчас Эвелина буквально не может налюбоваться на свои формы. Недавно она приняла участие в модельной фотосессии, и в ближайших планах у нее съемка для мужского журнала.

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    Рисунок
    Как вам пластика Бледанс?
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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: эвелина бледанс

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