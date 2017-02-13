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У Аршавина родилась дочь


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И снова поздравляем Андрея Аршавина! Как стало известно, слухи о рождении сына футболиста на позапрошлой неделе оказались несколько преувеличенными. На самом деле у Аршавина родилась дочь. Причем появилась девочка на свет два дня назад.

О рождении малышки сообщила супруга спортсмена Алиса Казьмина. Для Казьминой девочка стала третьим ребенком, для Аршавина - четвертым. У 35-летнего футболиста есть трое детей от бывшей гражданской супруги Юлии Барановской.

Информацию подтвердила мать спортсмена. «Можете так в своей газете и написать: все, что было до сих пор написано, будто у Андрея родился сын, все это ложные слухи и вброс информации, которая не соответствует действительности. 11 февраля у нас родилась девочка. Прекрасная, здоровая, красивая», - цитирует даму «Комсомольская правда». По данным прессы, сейчас Аршавин находится на сборах, но при первой же возможности постарается повидаться с крохой.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин сочетались браком 1 сентября 2016 года. Дата церемонии до последнего держалась в секрете, и торжество стало приятной неожиданностью даже для некоторых близких друзей пары.

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0 Не нравится 1 Нравится 13.02.2017 Теги: Андрей Аршавин

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