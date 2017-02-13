Темникова отказалась от «Евровидения»

Обычно популярные артисты готовы до последнего драться за право представлять страну на «Евровидении». Но в этом году что-то пошло не так... Сначала от участия отказалась певица Нюша, а теперь и лидер зрительских симпатий Елена Темникова отнекивается от конкурса.

​

Совсем недавно был представлен список кандидатов на конкурс от России. В него вошли Елена Темникова и Нюша, Александр Панайотов и Дарья Антонюк, группа «Soprano Турецкого».

В поддержку Темниковой была организована мощная акция в соцсетях. Но к большому разочарованию поклонников, сама артистка на днях заявила, что вовсе не горит желанием ехать в Киев. «"Евровидение" - это очень кайфовое мероприятие. Я ездила в 2007-м году и помню те эмоции. Я бы очень хотела снова туда вернуться. Безусловно, я могу выступить в этом году - собрать команду, подготовить песню. Но это означает для меня - отказаться от всех своих планов. И подвести свою команду, с которыми мы еще в конце прошлого года распланировали каждый шаг. Я сейчас с головой в своих собственных проектах - на российском и международных рынках. <...>. Желаю удачи тем, кто готов представить Россию на конкурсе. Чтобы представлять страну, нужно быть большой личностью в народе, у людей. С собственной успешной музыкой и творчеством. Когда, знаете, как говорят - "звучит из каждого утюга" у себя здесь, на Родине. А такие у нас есть», — заявила певица «Комсомольской правде».

Как уточняется, имя представителя России на конкурсе будет объявлено 10 марта.

Ранее мы писали:

Лоза знает, как Панайотову стать звездой «Евровидения». Музыкант предлагает продемонстрировать русский колорит.

Иосиф Кобзон не прочь поехать на «Евровидение». Артист готов выступить в следующем году.

Шнурова предложено отправить на «Евровидение». Солисту «Ленинграда» это не нравится.