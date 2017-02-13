Темникова отказалась от «Евровидения»
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Обычно популярные артисты готовы до последнего драться за право представлять страну на «Евровидении». Но в этом году что-то пошло не так... Сначала от участия отказалась певица Нюша, а теперь и лидер зрительских симпатий Елена Темникова отнекивается от конкурса.
Совсем недавно был представлен список кандидатов на конкурс от России. В него вошли Елена Темникова и Нюша, Александр Панайотов и Дарья Антонюк, группа «Soprano Турецкого».
В поддержку Темниковой была организована мощная акция в соцсетях. Но к большому разочарованию поклонников, сама артистка на днях заявила, что вовсе не горит желанием ехать в Киев. «"Евровидение" - это очень кайфовое мероприятие. Я ездила в 2007-м году и помню те эмоции. Я бы очень хотела снова туда вернуться. Безусловно, я могу выступить в этом году - собрать команду, подготовить песню. Но это означает для меня - отказаться от всех своих планов. И подвести свою команду, с которыми мы еще в конце прошлого года распланировали каждый шаг. Я сейчас с головой в своих собственных проектах - на российском и международных рынках. <...>. Желаю удачи тем, кто готов представить Россию на конкурсе. Чтобы представлять страну, нужно быть большой личностью в народе, у людей. С собственной успешной музыкой и творчеством. Когда, знаете, как говорят - "звучит из каждого утюга" у себя здесь, на Родине. А такие у нас есть», — заявила певица «Комсомольской правде».
Как уточняется, имя представителя России на конкурсе будет объявлено 10 марта.
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Обсуждение 3
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NIKAТакая посредственная (во всем, в голосе в т.ч.) звЯзда - никому не нужна.
14.02.17 08:41
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Micha PiterБоятся оплошать без фонограммы?:) Петь то надо вживую там :))
13.02.17 16:19
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Marana VilniusТемникова уже выступала на Евровидении. Они (группа "Серебро"), если не ошибаюсь, второе место заняли. Так что ей бояться нечего.
13.02.17 18:16
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