Шейк стала звездой российского Vogue
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Топ-модель Ирина Шейк, по слухам, уже на конце второго триместра беременности. Но это не мешает звезде хвастаться новыми эффектными снимками. На выходных девушка представила новую обложку мартовского номера российского Vogue.
Недавно Ирина представляла шикарные обложки бразильского и японского Vogue со своими фотографиями. И наконец, пришла очередь российского издания. При этом светские обозреватели отмечают, что для отечественного глянца Шейк позирует до обидного редко.
«Новый год и очередная новая обложка, — написала Шейк. — Мартовский @voguerussia наконец выходит». Модель поблагодарила за съемку фотодуэт Луиджи и Янго (Luigi and Iango) и редакцию российского журнала за поддержку.
Сейчас Ирина находится в Лос-Анджелесе, и ее возлюбленный Брэдли Купер (Bradley Cooper) трогательно ухаживает за ней. Кстати, по слухам, пара планирует сыграть свадьбу в августе. «Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины», — обмолвилась Шейк в интервью журналу HOLA!.
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