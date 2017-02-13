Шейк стала звездой российского Vogue

Топ-модель Ирина Шейк, по слухам, уже на конце второго триместра беременности. Но это не мешает звезде хвастаться новыми эффектными снимками. На выходных девушка представила новую обложку мартовского номера российского Vogue.

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Недавно Ирина представляла шикарные обложки бразильского и японского Vogue со своими фотографиями. И наконец, пришла очередь российского издания. При этом светские обозреватели отмечают, что для отечественного глянца Шейк позирует до обидного редко.

«Новый год и очередная новая обложка, — написала Шейк. — Мартовский @voguerussia наконец выходит». Модель поблагодарила за съемку фотодуэт Луиджи и Янго (Luigi and Iango) и редакцию российского журнала за поддержку.

Сейчас Ирина находится в Лос-Анджелесе, и ее возлюбленный Брэдли Купер (Bradley Cooper) трогательно ухаживает за ней. Кстати, по слухам, пара планирует сыграть свадьбу в августе. «Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины», — обмолвилась Шейк в интервью журналу HOLA!.

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