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Romantic sale в TonyMolyStore.ru


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В преддверии Дня святого Валентина интернет-магазин www.tonymolystore.ru   поздравляет всех влюбленных и желает самых светлых неугасающих чувств, ярких моментов, взаимопонимания и гармонии в отношениях, а также дарит всем подарки, приятные скидки и праздничное настроение.

Romantic sale в TonyMolyStore.ru

Специально для Вас мы подготовили шикарные наборы, которые не оставят равнодушными Вашу вторую половинку. Также для Вас действует скидка 7% по промокоду kleos, порадуйте себя и своих любимых.

TonyMolyStore.ru - это интернет-магазин натуральной корейской косметики. Говоря о качестве продукции – на все товары есть сертификаты, магазин работает только с проверенными поставщиками. Территория обслуживания – вся Россия, заказы доставляются и почтой РФ, и курьерской службой, также заказ можно оформить и забрать самостоятельно из ПВЗ, которые находятся в каждом городе, что, безусловно, очень удобно для клиентов. Также есть небольшой, но очень уютный шоу-рум в шаговой доступности от метро "Кузьминки", где Вас всегда встречают с улыбкой, готовностью помочь и подобрать необходимый уход за Вашей кожей.

Цены доступные, и независимо от того, что Вы заказали – Вы всегда получите приятный сюрприз и пробники известных корейских брендов. Интернет-магазин часто проводит всевозможные конкурсы, акции и делает хорошие скидки для своих клиентов.

Москва
ул. Юных Ленинцев, 44/1
8(495) 204-15-90


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 13.02.2017 Теги: день святого валентина подарки косметика

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