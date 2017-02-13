Ольга Бузова - звезда Instagram №1

Ольга Бузова совершила очередной прорыв. Теперь телеведущая звезда №1 в российском Instagram. У девушки почти 8,3 млн подписчиков, и количество их продолжает расти весьма приличными темпами.

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Еще в октябре прошлого года Бузова даже не входила в тройку лидеров, находясь лишь на седьмой строчке по популярности в Insta. Однако громкий развод и начало музыкальной карьеры стали мощным толчком. Ежемесячный прирост аудитории аккаунта Ольги составляет 470 тысяч человек. На данный момент у звезды 8 284 150 подписчиков, рапортует Life.ru.

Кстати, на выходных Бузова выступила в рамках Big Love Show в «Олимпийском». «Я чувствовала вашу любовь и поддержку! "Олимпийский" был переполнен вашими эмоциями! Какое счастье выходить на такую сцену, выходить к вам ... моё сердце разрывается, я не знаю, что говорить, что писать, что выставить для вас в Инстаграм. Я нахожусь в растерянности. Я плачу от счастья. Когда чувствую вашу любовь, вижу ваши глаза... я готова идти дальше, я готова жить дальше. Я вся ваша», — написала артистка.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 11 2017 в 12:34 PST

На втором месте рэпер Тимати с ежемесячным приростом в среднем 308 тысяч человек. Третьей оказалась прошлогодний лидер Анастасия Самбурская. Сейчас у нее 8 235 937 подписчиков.

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