Дженнифер Лопес: «Люблю Дрейка!»

Семнадцать лет назад она произвела фурор, появившись на церемонии «Грэмми» в смелом платье от Versace. И с тех пор Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) старалась подбирать для этого шоу не менее оригинальные наряды. Прошедшая вчера церемония не стала исключением.

















Дженнифер появилась на мероприятии в шикарном розовом платье из кутюрной коллекции Ralph & Russo, с бриллиантовыми украшениями Repossi и клатчем с отделкой серебристыми пайетками. Выглядела Лопес роскошно, с удовольствием позировала фотографам и кокетливо выставляла ногу.

Звезда находилась в прекрасном настроении и даже согласилась ответить на каверзные вопросы касательно личной жизни. Последние несколько месяцев ходили сплетни о романе Джен с рэпером Дрейком (Drake), а буквально на днях появились слухи о разрыве.

Однако на расспросы Райана Сикреста Лопес заявила: «Люблю Дрейка! Он замечательный! И очень талантливый».

Напомним, сплетни о романе артистов появились в декабре. Джен и Дрейк решили записать дуэтную композицию, и между ними проскочила искра. По некоторым слухам, в конце декабря рэпер преподнес диве колье из платины с грушевидными бриллиантами в 16 каратов. Однако звезды предпочитают не обсуждать свои отношения с прессой.

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Источник фото: Globallookpress.com