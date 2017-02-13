Дженнифер Лопес: «Люблю Дрейка!»
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Семнадцать лет назад она произвела фурор, появившись на церемонии «Грэмми» в смелом платье от Versace. И с тех пор Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) старалась подбирать для этого шоу не менее оригинальные наряды. Прошедшая вчера церемония не стала исключением.
Дженнифер появилась на мероприятии в шикарном розовом платье из кутюрной коллекции Ralph & Russo, с бриллиантовыми украшениями Repossi и клатчем с отделкой серебристыми пайетками. Выглядела Лопес роскошно, с удовольствием позировала фотографам и кокетливо выставляла ногу.
Звезда находилась в прекрасном настроении и даже согласилась ответить на каверзные вопросы касательно личной жизни. Последние несколько месяцев ходили сплетни о романе Джен с рэпером Дрейком (Drake), а буквально на днях появились слухи о разрыве.
Однако на расспросы Райана Сикреста Лопес заявила: «Люблю Дрейка! Он замечательный! И очень талантливый».
Напомним, сплетни о романе артистов появились в декабре. Джен и Дрейк решили записать дуэтную композицию, и между ними проскочила искра. По некоторым слухам, в конце декабря рэпер преподнес диве колье из платины с грушевидными бриллиантами в 16 каратов. Однако звезды предпочитают не обсуждать свои отношения с прессой.
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Дженнифер Лопес спелась с бывшим. Расставшись с Каспером Смартом, певица появилась на концерте с экс-супругом.
Источник фото: Globallookpress.com
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