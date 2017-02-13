Дочь Бони развлекается на острове миллионеров
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Виктория Боня, по всей видимости, довольно болезненно переживает разрыв с Алексом Смерфитом. Но стоит отметить, что девушка и ее бывший возлюбленный сумели сохранить не только достаточно дружеские отношения, но и чувство достоинства. Сейчас Виктория путешествует по Европе, а дочерью занимается заботливый папа.
Смерфит увез четырехлетнюю Анджелину на остров миллионеров - Сен-Бартелеми. Папа с дочерью отлично проводит время, судя по снимкам в Insta миллионера.
При этом Алекс также публикует снимки с вечеринок - похоже, по вечерам Смерфит вовсе не скучает. Поклонники Виктории пишут мужчине довольно критические комментарии, пытаясь пристыдить (мол, мог бы какое-то время после разрыва быть поскромнее), но бизнесмен, похоже, не обращает на это внимания.
Напомним, о расставании со Смерфитом Боня объявила на позапрошлой неделе. «Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — написала девушка.
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Обсуждение 6
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СимаКрасивое фото
13.02.17 14:29
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Марианна Санкт-ПетербургАлексу пришлось опубликовать фото с личных вечеринок, иначе непорядочная врушка боня никогда бы не отстала...
13.02.17 13:25
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АоКрасивый фрагмент!
13.02.17 12:02