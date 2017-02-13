Билан снял сына Плющенко в клипе

Маленький Александр Плющенко - уже звезда. В прошлом месяце мальчик отметил четырехлетие, а теперь празднует дебют в шоу-бизнесе. Маленький Плющенко снялся в новом видео Димы Билана на песню «Звезда».

Композиция «Звезда» была написана специально для ледового шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко. Так что в основе сюжета мотивы знаменитой новогодней сказки. Дима исполнил песню дуэтом с юной вокалисткой Лизой Анохиной. Режиссером выступил Алексей Голубев. Помимо Александра Плющенко (как известно, Дима является крестным отцом Гном Гномыча) в клипе также снимались воспитанники академии Stars Яны Рудковской.

Поклонникам Билана видео очень понравилось: «Дима, пожалуй, единственный артист, который является кумиром вот уже 15 лет.... Спасибо тебе, Дима, за то, что ты делаешь для своих поклонников﻿», «Спасибо, Дима, за такой прекрасный клип. А песня очень красивая﻿», «Отправляем Диму в третий раз на "Евровидение", кто за?!», «Дима, твое творчество меня вдохновляет и поднимает мне настроение!»

Кстати, недавно стало известно о возвращении Билана в состав жюри детского телепроекта «Голос».

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