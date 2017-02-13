 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Билан снял сына Плющенко в клипе


0 0

Маленький Александр Плющенко - уже звезда. В прошлом месяце мальчик отметил четырехлетие, а теперь празднует дебют в шоу-бизнесе. Маленький Плющенко снялся в новом видео Димы Билана на песню «Звезда».

Композиция «Звезда» была написана специально для ледового шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко. Так что в основе сюжета мотивы знаменитой новогодней сказки. Дима исполнил песню дуэтом с юной вокалисткой Лизой Анохиной. Режиссером выступил Алексей Голубев. Помимо Александра Плющенко (как известно, Дима является крестным отцом Гном Гномыча) в клипе также снимались воспитанники академии Stars Яны Рудковской. 

Поклонникам Билана видео очень понравилось: «Дима, пожалуй, единственный артист, который является кумиром вот уже 15 лет.... Спасибо тебе, Дима, за то, что ты делаешь для своих поклонников﻿», «Спасибо, Дима, за такой прекрасный клип. А песня очень красивая﻿», «Отправляем Диму в третий раз на "Евровидение", кто за?!», «Дима, твое творчество меня вдохновляет и поднимает мне настроение!»

Кстати, недавно стало известно о возвращении Билана в состав жюри детского телепроекта «Голос».

  •  
    Рисунок
    Как вам видеоклип Билана

Ранее мы писали:

Дима Билан: «Вечное восхищение очень обременяет». Артист не любит, когда ему постоянно поддакивают. 

Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи». 

Дима Билан вновь увлекся моделью. Певец очарован Эмили Ратаковски.


0 Не нравится 0 Нравится 13.02.2017 Теги: Дима Билан

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору