Белла Хадид поразила Нью-Йорк

В Нью-Йорке продолжается праздник для фэшиониста - традиционная Неделя моды. На выходных свою новую коллекцию представил известный бренд Prabal Gurung. И главной звездой фэшн-шоу стала Белла Хадид (Bella Hadid).





















20-летняя Белла эффектно открыла модный показ, выйдя на подиум в стильном кремовом оверсайз-пальто с оригинальной отделкой. Хадид также закрывала шоу, продефилировав в футболке с надписью «Будущее за женщинами». Кстати, сам Гурунг вышел в финале на подиум в майке с надписью: «Вот так выглядит феминист».

Но в новой коллекции представлены не только стильные пальто и майки. Прозрачные свитера и топы, похоже, станут самой актуальной вещью осенне-зимнего сезона 2017. Прабал также поддержал тренд «грудь напоказ» и показал несколько прозрачных блузок, которые, по мнению дизайнера, следует носить без нижнего белья.

Оценить новую коллекцию приехали такие авторитетные звездные модницы, как Приянка Чопра (Priyanka Chopra), Диана Крюгер (Diane Kruger) и Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker). Знаменитости в восторге.

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