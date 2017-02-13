Алена Ахмадуллина вышла замуж

Светская Москва обсуждает громкую новость. Как стало известно, на выходных известный дизайнер Алена Ахмадуллина стала замужней дамой. Модельер сочеталась браком с Сергеем Макаровым, председателем директоров «Станкопрома». Поздравляем молодоженов!

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Ахмадуллина - девушка скромная. Она редко рассказывает о личной жизни, предпочитая обсуждать свое творчество. Так что о свадьбе стало известно благодаря звездным гостям церемонии. В частности, благодаря Светлане Бондарчук и Инне Маликовой, опубликовавшим снимки венчания влюбленных в соцсетях. Чуть позже сама Алена опубликовала в Insta совместные фотографии с подругами со свадьбы.

Поздравить дизайнера поспешила и ее закадычная подруга Ксения Собчак: «Дорогая моя @alenaakhmadullina!!! Сегодня у тебя был очень важный и счастливый день! К сожалению, не смогла присутствовать по уважительной причине, но от души поздравляю тебя, и все личное - уже при встрече. Настоящая любовь всегда побеждает».

Напомним, в свое время Ахмадуллина состояла в браке с предпринимателем Аркадием Волком, затем встречалась с финансистом Александром Мамутом. Ходили слухи о романе Алены с Маратом Сафиным, но они оказались выдумкой сплетников. Ахмадуллина и Макаров вместе достаточно долго, но пара предпочитает не обсуждать личную жизнь.

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