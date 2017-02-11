Линдси Лохан намерена встретиться с Трампом

Голливудская звезда Линдси Лохан (Lindsay Lohan) возвращается в США. Несколько лет актриса жила в Лондоне, но сейчас снова в Нью-Йорке. Знаменитость заявила о намерении встретиться с президентом и обсудить вопросы о беженцах.

















Линдси Лохан меняется на глазах. Теперь она не скандальная любительница ядерных вечеринок, а дама с активной гражданской позицией. Актриса всерьез занялась проблемой беженцев и изучением исламской религии. И теперь звезда желает пообщаться с Дональдом Трампом (Donald Trump).

Накануне Линдси пообщалась с журналистами Daily Mail. Девушка сообщила о решении попытаться уговорить Трампа изменить позицию в отношении беженцев и последовать примеру Турции. Напомним, 27 января американский президент подписал документ, согласно которому прием беженцев из Сирии в США приостанавливается. Также введен запрет на посещение США для граждан семи государств - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

На вопрос о принятии ислама актриса пояснила, что пока она изучает Коран, и призналась, что несколько беспокоится. Лохан переживает, что ее интерес к исламу может быть неоднозначно воспринят в Нью-Йорке. «Ислам - интересная религия. Но вы не можете принять другую религию всего за одну ночь», - заметила звезда.

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Источник фото: Globallookpress.com