Грудь напоказ. Раф Симонс представил шокирующую коллекцию

Раф Симонс (Raf Simons) считается звездой минимализма. И не зря. Накануне дизайнер представил на Неделе моды в Нью-Йорке свою дебютную коллекцию для Calvin Klein. И это действительно очень интересно.



















Забудьте об искусственном украшательстве. Здоровое и красивое тело - вот что главное. Примерно так можно интерпретировать посыл дизайнера.

По подиуму дефилировали манекенщицы и манекенщики в прозрачных свитерах с рукавами из плотной ткани, и наряды подчеркивали бюст. Были представлены необычные двухслойные пальто и тренчи с верхним слоем из прозрачного полиэтилена. Не обошлось и без стиля милитари в виде облегающих костюмов из черной кожи.

Похоже, Раф открыл для себя новую главу в творчестве.

Напомним, летом прошлого года Симонс оставил французский дом Christian Dior. «В Париже меня не покидает чувство беспокойства, - обмолвился дизайнер в одном из интервью. - Здесь никогда не хватает времени. Я знаю, как бороться с напряжением в обычной жизни: надо выйти на несколько часов на прогулку на природу, посмотреть вокруг. Это рай. Набрать в булочной всяких вкусностей и валяться на траве. Сублимировать. Но что делать с жизнью профессиональной? Как выбраться из этого чувства? Купить огромный дом и заняться гончарством?»

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