Бузова неудачно выступила в Петербурге

Ольга Бузова вполне освоилась в амплуа певицы. Накануне девушка выступила со своими хитами «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» на Big Love Show в Санкт-Петербурге. Публика была в восторге, но под конец выступления артистка потеряла сознание.

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На сцену Ольга вышла в стильном белом костюме, но после первой песни скинула жакет и брюки и предстала в эффектном красном боди. Бузова зажигательно танцевала, но в финале исполнения второй композиции обратилась к одному из танцоров, он подхватил ведущую и унес звезду за кулисы.

По данным таблоидов, у артистки случился обморок, но об этом почти никто не догадался. Сама девушка позже намекнула, что ей действительно стало дурно. «Бабуля и папуля плакали, когда смотрели на меня... Хорошо, что бабушка ничего не поняла, что случилось, думала, что так надо. Па, обещаю поесть и поспать».

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 10 2017 в 2:27 PST

Ольга также поблагодарила поклонников: «Ледовый, спасибо, что сегодня были со мной! Это мой первый большой концерт... и, конечно, я очень нервничала... У меня до сих пор дрожат ноги... нет слов, чтоб передать, что я испытала, когда вас всех увидела... Я благодарна каждому, кто пришёл. Слезы счастья от пережитых впечатлений... Простите меня за мои эмоции, но по-другому я не умею... Ваша Ольга Бузова».

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