Бузова неудачно выступила в Петербурге
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Ольга Бузова вполне освоилась в амплуа певицы. Накануне девушка выступила со своими хитами «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» на Big Love Show в Санкт-Петербурге. Публика была в восторге, но под конец выступления артистка потеряла сознание.
На сцену Ольга вышла в стильном белом костюме, но после первой песни скинула жакет и брюки и предстала в эффектном красном боди. Бузова зажигательно танцевала, но в финале исполнения второй композиции обратилась к одному из танцоров, он подхватил ведущую и унес звезду за кулисы.
По данным таблоидов, у артистки случился обморок, но об этом почти никто не догадался. Сама девушка позже намекнула, что ей действительно стало дурно. «Бабуля и папуля плакали, когда смотрели на меня... Хорошо, что бабушка ничего не поняла, что случилось, думала, что так надо. Па, обещаю поесть и поспать».
Ольга также поблагодарила поклонников: «Ледовый, спасибо, что сегодня были со мной! Это мой первый большой концерт... и, конечно, я очень нервничала... У меня до сих пор дрожат ноги... нет слов, чтоб передать, что я испытала, когда вас всех увидела... Я благодарна каждому, кто пришёл. Слезы счастья от пережитых впечатлений... Простите меня за мои эмоции, но по-другому я не умею... Ваша Ольга Бузова».
Ранее мы писали:Бузова: «Когда я встану... Упадут все». Ведущая вспомнила о головокружительных трюках. Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
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Обсуждение 9
Лучшие комментарии
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СимаУжас какой! Это все настоящее, ее правда слушают! ноги мощные зачем оголять? Одни вопросы. Но ей прикольно наверное, тупит все сильнее, а публика все довольнее :-)
11.02.17 15:45 Контекст комментария
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ТеяОй, я прям сейчас заплачу. Оленька сознание потеряла," героиня" ты наша, "достояние" страны. Потеряла сознание, в отключке, но не сдается - песня звучит и звучит. Позорище! Позорная фонограмма песни, стремная подтанцовка и Оля, топчущаяся на месте. А публика - сопливые подростки визжит и плачет от умиления. Теперь ее обморок будет месяц мусолиться. Вот до чего доводит жажда известности и денег.
11.02.17 21:42 Контекст комментария
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ТатьянаДа какая певица! Не позорилась бы. И песня-то какая тупая! Он ее бросил, а она, как дятел: и все равно, и все равно, и все равно... Проснется она с ним, и всё. )))
11.02.17 20:26 Контекст комментария
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ТатьянаОна на евровидение?!!! )))) Да это же будет позорище страны!
11.02.17 20:27 Контекст комментария
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MarakuzКакая это звезда? Дура позорящая Ленинград
13.02.17 11:27 Контекст комментария
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джек туапсеКаму она нужна????И кто это такая???Вы что все сума сошли???В жизни своих забот хватает а вы Бузова!
13.02.17 15:24
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Jusi СочиДа ,она же настоящий " Ю. Гагарин", а может " Каралев?" ,занилась бы благотворит ельностью для детских домов , к примеру? Может быть кто - то и будет уважать?
13.02.17 15:07
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MarakuzКакая это звезда? Дура позорящая Ленинград
13.02.17 11:27
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БравоНадо же, какая всемогущая - делает,что хочет))) Прикольно,наверное,собирать так много поклонников.
12.02.17 14:23
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ТеяОй, я прям сейчас заплачу. Оленька сознание потеряла," героиня" ты наша, "достояние" страны. Потеряла сознание, в отключке, но не сдается - песня звучит и звучит. Позорище! Позорная фонограмма песни, стремная подтанцовка и Оля, топчущаяся на месте. А публика - сопливые подростки визжит и плачет от умиления. Теперь ее обморок будет месяц мусолиться. Вот до чего доводит жажда известности и денег.
11.02.17 21:42
-
ТатьянаДа какая певица! Не позорилась бы. И песня-то какая тупая! Он ее бросил, а она, как дятел: и все равно, и все равно, и все равно... Проснется она с ним, и всё. )))
11.02.17 20:26
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СимаУжас какой! Это все настоящее, ее правда слушают! ноги мощные зачем оголять? Одни вопросы. Но ей прикольно наверное, тупит все сильнее, а публика все довольнее :-)
11.02.17 15:45
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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