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Бородина получила признание в любви


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Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров ко Дню влюбленных готовы. Накануне бизнесмен опубликовал романтичный видеоролик специально для любимой. Поклонники ведущей в восторге.

«Двигайтесь, мы уже идем», — подписал Курбан видео. По-видимому, это тизер дебютного клипа Омарова. Рэп-композиция - не что иное, как признание в любви. «Ты для меня как свет в окне, то самое тепло в доме», - читает бизнесмен.

Подписчики дебютанта оценили: «Курбан! Супер! Голос завораживает! Рада за Ксюшу! Будьте счастливы!», «Аааа, клёво!!! Супееер!!! Молодцы, ребята!!!», «Круто! Не знала, что вы рэп читаете...», «Радует, что Ксюша счастлива, рядом такой мужчина. Только уж поаккуратней, счастье любит тишину», «Счастья вашей семье, просто бесподобная песня». Не обошлось и без шуток: «Теперь с Бузовой дуэт! Срочно!»

Напомним, Ксения сочеталась браком с Курбаном два года назад. В декабре 2015 года ведущая подарила мужу дочь Тею. В прошлом году у супругов случился кризис в отношениях, и появились слухи о скором разводе. Но, к счастью, паре удалось решить внутренние конфликты.

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    Рисунок
    Как вам ролик Омарова?

Ранее мы писали: 

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

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Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов. 



0 Не нравится 2 Нравится 11.02.2017 Теги: Ксения Бородина

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