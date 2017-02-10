ROZHDEN выступит в клубе Glastonberry

ROZHDEN - автор и исполнитель собственных песен, дебютировал в украинской версии проекта «Голос». Дебют получился очень ярким, но свой первый альбом «Правда» музыкант выпустил только через 2 года, в 2014 году. На расспросы журналистов о том, почему он так долго писал пластинку, отвечал лаконично: «Не привык торопиться, если мне есть что спеть — я пою..» И именно это является, пожалуй, самым главным отражением сущности музыканта ROZHDEN.

Заглавный сингл альбома - песня «Знаешь», она очень быстро взлетела на первую строчку в русском iTunes и стала одной из самых исполняемых композиций на слепых прослушиваниях последних двух сезонов российских шоу «Голос» и «Голос - Дети». В чем единодушно сходятся как поклонники творчества музыканта, так и музыкальные критики, так это в том, что Rozhden - артист с исключительно собственным видением и пониманием музыки, жизни и стиля. Он может выйти на сцену просто один, с гитарой, и ему всегда есть что сказать своему зрителю. У него очень необычный внутренний мир, о котором он рассказывает посредством своих песен. И ему не нужны ни подтанцовка, ни балет, ни кричаще яркие декорации на сцене, чтобы донести свой посыл зрителю. Все понятно на уровне чувств и эмоций.



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