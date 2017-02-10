Роузи Хантингтон-­Уайтли ждет первенца

Сюрприз от топ-модели Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley)! В недалеком будущем звезда станет мамой. Роузи очень счастлива, а ее возлюбленный, актер Джейсон Стейтем (Jason Statham), рад до безумия.

















Всего несколько месяцев назад она блистала на модных пати в смелых облегающих нарядах. И никто даже не догадывался, что звезда готовится к пополнению. А вчера Роузи опубликовала снимок, на котором виден внушительный животик. Судя по объемам, девушка на втором триместре интересного положения.

«Рада поделиться с вами новостью, что мы с Джейсоном ждем ребенка! С любовью, Роузи», - написала будущая мама.

Для 29-летней модели малыш станет первенцем. Как и для 49-летнего Стейтема.

Напомним, знаменитости вместе уже семь лет. Однако регистрировать свои отношения влюбленные не спешат. Хотя в январе прошлого года официально было объявлено о помолвке. По мнению Хантингтон-Уайтли, оформление документов может подождать. В то же время девушка несколько раз говорила о готовности к созданию семьи: «Любая пара, которая вместе довольно долго, чувствует на себе огромное давление. Я верю в брак, но гораздо важнее для меня построить счастливые отношения. А вот дети - то, что гораздо более реалистично в ближайшем будущем».

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