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Пугачева споет для мужчин


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Слухи о возвращении Аллы Пугачевой к гастрольной деятельности, похоже, не лишены оснований. Пока Примадонна предпочитает не обсуждать даты предполагаемого турне, но все активнее выступает на масштабных концертах. И сейчас готовится порадовать мужчин.

Дива станет главной звездой специального концерта в честь Дня защитника Отечества. Шоу «О чем поют мужчины» пройдет в Crocus City Hall 22 февраля.

«Харизматичные мужчины выйдут на сцену концертного зала с известными «женскими» песнями, вдохнув в них новую жизнь и звучание, и покажут, насколько хорошо они понимают и ценят прекрасную половину человечества. В свою очередь, очаровательные певицы с песнями из мужского репертуара попытаются раскрыть, о чем же поют самые популярные исполнители российского шоу-бизнеса», - говорится в анонсе.

Михаил Галустян, Александр Ревва и Александр Олешко выступят ведущими. А компанию Алле Борисовне на сцене составят София Ротару, Лариса Долина, Валерия, Полина Гагарина, Светлана Сурганова, Тамара Гвердцители, Глюкоза, Вера Брежнева, Наталья Подольская, Жасмин, Таисия Повалий, известные поп-коллективы.

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4 Не нравится 3 Нравится 10.02.2017 Теги: Алла Пугачева

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