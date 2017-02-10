Полина Гагарина против негатива

Публичные персоны нередко сталкиваются с хейтерами. Многие звезды даже смирились с тем обстоятельством, что их постоянно обсуждают и порой критикуют без серьезных на то оснований. Но иногда они не выдерживают. Певица Полина Гагарина накануне даже обратилась к поклонникам с напоминанием об «эффекте бумеранга».

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Популярная артистка призналась, что в последнее время часто сталкивается с тем, что ей пишут гадости пользователи, называющие себя «очень счастливыми». Такой вот парадокс.

«Порой читаешь комментарии и диву даешься. Из недавнего вот, пишет мне девушка: «Вся вы в пятнах пигментных, страшная, как можно так из дома выходить без косметики!» Позор, мол, и все такое. Я читаю все эти неприятности и решаю зайти к ней в профиль, а в описании ее профиля написано, что она самая счастливая жена, мама и вообще самая-самая счастливая. Мне кажется, что это уже вызывает подозрение. Но «самая счастливая» никогда не напишет гадости, да у нее просто нет в голове таких мыслей, да и времени. Вообще, надо иметь определенный склад ума и чувствовать себя крайне неудовлетворенно, чтобы вымещать свою злость, разбрасывая ее под безобидным фото артистки или любого другого человека», - рассуждает певица.

«Негативная энергия возвращается бумерангом и имеет разрушительные последствия. Тратьте свое драгоценное время на вещи добрые и полезные!» - подчеркивает Полина.

Подписчики поддержали артистку, напомнив, что негативные комментарии - способ привлечь внимание. И порекомендовали не тратить силы на чтение подобных замечаний.

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