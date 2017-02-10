Ольга Серябкина разозлила Казахстан

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина оказалась в неприятной ситуации. Неосторожной фразой артистка обидела жителей Казахстана. Ольге даже пригрозили бойкотом, но певица поспешила с извинениями.

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Инцидент произошел на одном из порталов, посвященных видеоиграм. Серябкина и Екатерина Кищук были приглашенными гостями и в прямом эфире сыграли в Mortal Kombat. Девушкам задавали вопросы в прямом эфире, и увлеченная игрой Ольга на замечание представителя портала «В Казахстане...» отреагировала: «Казахстан? Да наплевать на Каз...» Ведущий попытался сгладить ситуацию, но было поздно.

Казахские СМИ посвятили инциденту специальные заметки, жители страны отправили артистке множество возмущенных комментариев. Некоторые призывали бойкотировать концерты группы и отписаться от страниц участниц Serebro.

Серябкина признала свою оплошность и записала специальный ролик с извинениями. «Конечно же, это ужасное недоразумение, и мне неприятно, что так произошло. Я не хотела ничего сказать плохого и тем более кого-то обидеть. Это случилось, когда я рефлекторно отмахнулась от вопроса. Те, кто играет в Mortal Kombat, знают, что это очень азартная игра, и когда ты начинаешь играть, то не замечаешь, что происходит вокруг. Вопросы, которые мне задавались, мешали мне играть. Когда я поняла, как это выглядит со стороны, я осеклась. Потому что никогда в своей жизни я такого не могла иметь в виду. Я искренне прошу прощения», — заявила певица.

Остается надеяться, что жители Казахстана будут удовлетворены извинениями.

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