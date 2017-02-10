Моника Беллуччи объединилась с королевой Испании

Ею невозможно не восхищаться. Несколько лет назад она стала самой зрелой девушкой Бонда и до сих пор в прекрасной форме. Накануне кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci) блеснула на премьере оперы «Травиата» в Валенсии. Звезда появилась в весьма солидной компании.

















Моника стала одной из самых эффектных гостий премьеры. Актриса появилась в воздушном алом платье, великолепно подчеркивающем ее женственность. Беллуччи с удовольствием позировала в компании королевы Испании Софии (Sofia), итальянского кутюрье Валентино Гаравани (Valentino Garavani), легендарного тенора Пласидо Доминго (Plácido Domingo).

В октябре Беллуччи отметит 53-летие. Но, в отличие от своих коллег, звезда не жалуется на возрастную дискриминацию.

«Многим великим актрисам с этим не так везло: их переставали снимать, как только они выходили из молодого возраста: Лорен, Лоллобриджида и так далее, - отметила Моника в одном из недавних интервью. - Но мы живем в такое время, когда интересных женских ролей в принципе стало намного больше — для любого возраста. И хватает прекрасных актрис, которые доказывают, что можно поражать воображение, оставаться привлекательными, открывать новые темы и после 40, и после 50, и после 60. Меня пока, к счастью, тоже зовут на все новые и новые роли, часто такие глубокие, зрелые, взрослые, какие я не могла себе представить и не надеялась получить еще 10 лет назад. Буквально недавно закончила сниматься в сериале Нила Джордана «Ривьера». Поверьте, это нечто особенное».

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