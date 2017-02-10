 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Моника Беллуччи объединилась с королевой Испании


1 0

Ею невозможно не восхищаться. Несколько лет назад она стала самой зрелой девушкой Бонда и до сих пор в прекрасной форме. Накануне кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci) блеснула на премьере оперы «Травиата» в Валенсии. Звезда появилась в весьма солидной компании.

  • Роскошная Моника
  • Роскошная Моника
  • С королевой Софией и Валентино
  • С Пласидо Доминго
  • Роскошная Моника
  • Роскошная Моника
  • Роскошная Моника
  • Роскошная Моника
 
 
 

Моника стала одной из самых эффектных гостий премьеры. Актриса появилась в воздушном алом платье, великолепно подчеркивающем ее женственность. Беллуччи с удовольствием позировала в компании королевы Испании Софии (Sofia), итальянского кутюрье Валентино Гаравани (Valentino Garavani), легендарного тенора Пласидо Доминго (Plácido Domingo).

В октябре Беллуччи отметит 53-летие. Но, в отличие от своих коллег, звезда не жалуется на возрастную дискриминацию.

«Многим великим актрисам с этим не так везло: их переставали снимать, как только они выходили из молодого возраста: Лорен, Лоллобриджида и так далее, - отметила Моника в одном из недавних интервью. - Но мы живем в такое время, когда интересных женских ролей в принципе стало намного больше — для любого возраста. И хватает прекрасных актрис, которые доказывают, что можно поражать воображение, оставаться привлекательными, открывать новые темы и после 40, и после 50, и после 60. Меня пока, к счастью, тоже зовут на все новые и новые роли, часто такие глубокие, зрелые, взрослые, какие я не могла себе представить и не надеялась получить еще 10 лет назад. Буквально недавно закончила сниматься в сериале Нила Джордана «Ривьера». Поверьте, это нечто особенное».

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни. 

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям. 


0 Не нравится 1 Нравится 10.02.2017 Теги: Моника Беллуччи

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору