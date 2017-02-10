Милявская похвасталась помолодевшим лицом
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Молодой муж - удовольствие дорогое. И в некоторой степени это обязывает. Певица Лолита Милявская, например, хочет выглядеть под стать своему супругу, и у нее это неплохо получается. При этом артистка не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов.
Лолита остается дамой без комплексов. Артистка опубликовала селфи, похваставшись новой прической и гладкой кожей лица. «К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев, нужны были новые (волосы)!» — написала звезда.
На снимке 53-летняя певица действительно выглядит помолодевшей и посвежевшей. Поклонники поспешили с комплиментами, отметив, что Милявская - неувядающая красавица.
Месяц назад Лолита рассказала о том, что решилась на процедуру лазерной шлифовки кожи лица. «Подобную процедуру я уже делала семь лет назад. <...> И вот решилась снова, планово. По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет... Пластику, кстати, делать не собираюсь – доктор сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно».
Кстати, ко Дню влюбленных артистка презентовала новую композицию «Чудо чудное».
Ранее мы писали:Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка.
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