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Леа Сейду отправится на «Курск»


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Леа Сейду (Léa Seydoux) - девушка с очень широким кругом интересов. И везде успевает. Только на днях стало известно о рождении первенца звезды, как объявлено о новом проекте с участием Сейду.

Французская актриса сыграет в картине Томаса Винтерберга (Thomas Vinterberg) о подлодке «Курск». Причем съемки стартуют уже в апреле, так что декретный отпуск Леа продлится совсем недолго.

В основе сюжета трагическая история крушения российской подлодки в Баренцевом море в 2000 году. В проекте также примут участие Колин Ферт (Colin Firth) и Маттиас Шонартс (Matthias Schoenaerts). Шонартсу досталась роль капитана-лейтенанта ВМФ Дмитрия Колесникова. Сейду сыграет жену капитана-лейтенанта, сильную и независимую женщину. Фёрт исполнит роль главы британского флота Дэвида Расселла, который пытается спасти экипаж «Курска».

Сейду родила первенца 18 января в Париже, однако об этом стало известно только на днях. На свет появился мальчик, которого назвали Жоржем. Об отце ребенка Андре Мейере (André Meyer) известно лишь то, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу. В 2015 году актриса сказала в интервью, что встретила мужчину мечты, который немного моложе ее.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.02.2017 Теги: Леа Сейду

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