 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Dino Club. Приключения с динозаврами


0 0

В самом центре современной Москвы ваши дети без машины времени смогут попасть в мир господства динозавров и встретиться со страшными, огромными и загадочными существами мезозойской эры!

Dino Club. Приключения с динозаврами

Не упустите уникальную возможность узнать, где и когда на нашей планете появились первые динозавры, сколько у них было зубов, чем они питались и чем отличались друг от друга. Специально обученные палеонтологами экскурсоводы расскажут много интересных и познавательных фактов о жизни динозавров на Земле. Бесплатные экскурсии проходят каждые 30 минут!

На территории выставки работает кинотеатр, в котором можно посмотреть 3D-фильм о зарождении жизни на Земле, а после отправиться в увлекательное путешествие по лабиринту и веревочному парку, а также прокатиться на троллейке, попрыгать на батуте и поиграть в игровые автоматы на игровой площадке Dino Play! Каждые выходные в Dino Play проводят бесплатные тематические детские праздники с аниматорами, играми, шариками и аквагримом.

Dino Club. Приключения с динозаврами

Любой посетитель, от самого маленького до самого взрослого, найдет повод удивиться и пополнить свои знания о том времени, когда господствовали непонятные нам существа по имени Динозавры.

Выставка и игровой клуб работают ежедневно с 10:00 до 22:00!

Адрес: Театральный проезд, д. 5, Центральный Детский Магазин на Лубянке, 5 этаж
Тел. 8 495 799 44 04
www.dino.club


Публикуется на правах рекламы



0 Не нравится 0 Нравится 10.02.2017 Теги: дети развлечения отдых

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору