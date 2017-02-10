Dino Club. Приключения с динозаврами

В самом центре современной Москвы ваши дети без машины времени смогут попасть в мир господства динозавров и встретиться со страшными, огромными и загадочными существами мезозойской эры!

Не упустите уникальную возможность узнать, где и когда на нашей планете появились первые динозавры, сколько у них было зубов, чем они питались и чем отличались друг от друга. Специально обученные палеонтологами экскурсоводы расскажут много интересных и познавательных фактов о жизни динозавров на Земле. Бесплатные экскурсии проходят каждые 30 минут!

На территории выставки работает кинотеатр, в котором можно посмотреть 3D-фильм о зарождении жизни на Земле, а после отправиться в увлекательное путешествие по лабиринту и веревочному парку, а также прокатиться на троллейке, попрыгать на батуте и поиграть в игровые автоматы на игровой площадке Dino Play! Каждые выходные в Dino Play проводят бесплатные тематические детские праздники с аниматорами, играми, шариками и аквагримом.

Любой посетитель, от самого маленького до самого взрослого, найдет повод удивиться и пополнить свои знания о том времени, когда господствовали непонятные нам существа по имени Динозавры.

Выставка и игровой клуб работают ежедневно с 10:00 до 22:00!

Адрес: Театральный проезд, д. 5, Центральный Детский Магазин на Лубянке, 5 этаж

Тел. 8 495 799 44 04

www.dino.club



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