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Клуни готовится к двойному пополнению


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Все меняется в этом мире. Даже закоренелые холостяки. Голливудский актер Джордж Клуни (George Clooney) несколько лет назад женился. А теперь официально сообщается, что уже в июне Джордж станет папой. Причем папой двойни.

Радостную новость сообщила накануне американская журналистка Джули Чен (Julie Chen). «Бейонсе не единственная суперзвезда, ожидающая двойню, - объявила Джули на телешоу CBS. - Мы поздравляем Джорджа и Амаль Клуни». Чен добавила, что рождение малышей ожидается в первый месяц лета.

Слухи о беременности Амаль появились в январе. Через некоторое время заговорили о том, что родится двойня и что Джордж был в некотором шоке от новости. «Они были сильно удивлены. И немного в замешательстве, оба полагали, что одного наследника им достаточно. Но затем стало известно, что это мальчик и девочка. И сейчас супруги действительно счастливы и с нетерпением ждут рождения малышей», - рассказал инсайдер.

Напомним, 55-летний актер и 38-летняя адвокатесса сочетались браком в 2014 году. По слухам, Амаль прошла процедуру ЭКО. Процесс проходил непросто, поскольку дама панически боится инъекций, но Джордж активно поддерживал супругу.

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0 Не нравится 1 Нравится 10.02.2017 Теги: Джордж Клуни

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