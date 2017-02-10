Клуни готовится к двойному пополнению
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Все меняется в этом мире. Даже закоренелые холостяки. Голливудский актер Джордж Клуни (George Clooney) несколько лет назад женился. А теперь официально сообщается, что уже в июне Джордж станет папой. Причем папой двойни.
Радостную новость сообщила накануне американская журналистка Джули Чен (Julie Chen). «Бейонсе не единственная суперзвезда, ожидающая двойню, - объявила Джули на телешоу CBS. - Мы поздравляем Джорджа и Амаль Клуни». Чен добавила, что рождение малышей ожидается в первый месяц лета.
Слухи о беременности Амаль появились в январе. Через некоторое время заговорили о том, что родится двойня и что Джордж был в некотором шоке от новости. «Они были сильно удивлены. И немного в замешательстве, оба полагали, что одного наследника им достаточно. Но затем стало известно, что это мальчик и девочка. И сейчас супруги действительно счастливы и с нетерпением ждут рождения малышей», - рассказал инсайдер.
Напомним, 55-летний актер и 38-летняя адвокатесса сочетались браком в 2014 году. По слухам, Амаль прошла процедуру ЭКО. Процесс проходил непросто, поскольку дама панически боится инъекций, но Джордж активно поддерживал супругу.
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Обсуждение 14
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??Они похожи между собой,как две капли воды))) Брак фиктивный?
10.02.17 13:15
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KoshkaВот и раскрыт секрет Клуни. Он или бесплоден вообще, или у него очень слабые сперматозоиды. Дело не в Амаль. Сколько женщин его хотело, ни одна не залетела.
10.02.17 13:11
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EllisАмаль молодец. Всё, что ей нужно, она будет иметь. И Джордж ей только помощник в этом.
10.02.17 12:40
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Не очень они счастливая пара. По моему, разумеется, мнению.
10.02.17 13:08
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Micha PiterПанически боится инъкций, а собралась рожать - как-то не стыкуется :))) По-моему, Клуни попал по полной программе - кичился своим донжуанством, свободой, никаких детей, а карма то всё-равно настигла :))))
10.02.17 11:18
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ОсеньОй как неожидано двойняшки с пробирки, да еще и разного пола, ой ой какой сюрприз
10.02.17 10:51
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Клуня, что с тобой??? Выглядит ужасно. Дедок какой-то. Амаль беременность украсила , она как раз похорошела))
10.02.17 09:52
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БуНовость стала для Клуни реальным шоком)))
10.02.17 09:58
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Нету никаКлунька - то по деффкам походил, мир посмотрел, работу отработал.... а теперь он по идее должен хотеть ПОКОЯ...какой уж тут покой-то, с 2 детишками...вот он и в шоке )))
10.02.17 10:51
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