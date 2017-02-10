Бузова стала колумнисткой

Можно ли из звезды скандального реалити-шоу превратиться в авторитетную медиа-персону? Ольга Бузова сейчас этим старательно занимается, и у нее неплохо получается. На счету девушки уже два хита, а теперь Бузова еще и колумнист весьма серьезного издания.

На днях Ольга выступила на традиционных «Пионерских чтениях» журнала «Русский пионер». Причем компанию девушке составили весьма уважаемые персоны. «Состоялся мой дебют на "Пионерских чтениях"! Вместе со мной свои колонки для этого прекрасного издания зачитывали общественный деятель Эдуард Лимонов, режиссер Константин Богомолов, внучка легендарного актёра Василия Шукшина Анна и многие другие!» — похвасталась Бузова.

Тема нового номера - «Дом». И Ольга поведала, каково это - неожиданно расстаться с мужем и фактически оказаться на улице. «С 18 лет я привыкла к публичности. Но в этой ситуации мне хотелось спрятаться. Предстояло страшное — переезд. Я просмотрела миллион квартир, но не одна мне не нравилась, и наконец, нашла свой дом. Это моя гавань. Моя крепость, где я могу спрятаться от всех».

Девушка не смогла сдержать слез. «Из-за большого резонанса в СМИ на меня началась травля. Единственное место, где я могла остаться наедине с собой — это моя квартира на 20-м этаже. В те дни я предпочитала оставаться одна, чтобы хоть как-то набраться сил. Для меня была главная задача — выжить от боли и того предательства, которые разрывали мое сердце. Я пила горстями успокоительное, чтобы уснуть в своей кровати хотя бы на пару часов».

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